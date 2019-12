Paratici su de Ligt: “E’ un mostro! Sarà il difensore più forte dei prossimi dieci anni”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Tra i temi trattati, il dirigente si è espresso anche su Matthijs de Ligt: “de Ligt è un mostro. Un mo-stro! È il migliore investimento su un giovane che abbiamo mai fatto. Mi ha fatto sorridere sentire che qualcuno aveva dei dubbi su di lui. Io sono sempre stato convinto delle sue qualità, ma chi mi ha dato conferma di tutto sono stati i compagni che mi hanno detto: “direttore, è un fenomeno”. Ma vi rendete conto che gioca difensore centrale in una grande squadra a 20 anni? E’ una cosa pazzesca perché ci vogliono una concentrazione e una applicazione totale, sempre, per tutti i 90 minuti di tutte le partite. E lui non si sta inserendo in modo graduale come era capitato, per esempio, a Pogba che entrava in un centrocampo con Pirlo, Marchisio e Vidal. Lui, a causa dell’infortunio a Chiellini, è stato buttato dentro e deve fare il titolare. Segnerà un’epoca, sarà il più forte difensore dei prossimi dieci anni“.

Foto: Twitter Juventus