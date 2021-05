Paratici: “Sono stati anni di trionfi”. Agnelli: “19 trofei in 11 anni. Va solo ringraziato”

La Juventus ha annunciato l’addio dopo 11 anni con Fabio Paratici. Nel testo del comunicato, sul sito della Juventus, ha parlato lo stesso dirigente che ha così dichiarato: “Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni. La Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide”, dice Fabio Paratici.