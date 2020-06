Paratici: “Serve equilibrio nei giudizi, un rigore non cambia la fiducia. Su Dybala…”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Bologna: “Coppa Italia? Quando si fa un’analisi, ci vuole sempre equilibrio e coerenza. Stiamo giocando, ci sono dei titoli in palio. Abbiamo fatto due partite, pareggiando contro due buone squadre. Non vorrei che segnare un rigore o sbagliare un rigore ci facesse perdere di vista il quadro generale. Se avessimo vinto ai rigori il giudizio della gara sarebbe stato la stesso: ci dispiace non aver vinto, ma questo non ci può confondere. Dybala centravanti? Credo che non si sia dimenticato, anzi in molte partite lo ha fatto anche bene. È difficile essere brillanti in un periodo così, inoltre quando gli avversari si chiudono si fa fatica a trovare il guizzo. Questa credo sia l’analisi corretta. Come sempre in questi ultimi anni siamo ancora in corsa su tutti i fronti. Questo pensiamo e andiamo avanti con fiducia, equilibrio e coerenza”.

Foto: Twitter ufficiale Juve