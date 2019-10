Paratici al ‘Premio Scopigno’: “Rakitic? Rosa al completo. Futuro di Ronaldo alla Juve”

Parole importanti arrivano da Fabio Paratici. Il DS della Juventus, premiato quest’oggi ad Amatrice come “Manager of the Year” durante il Premio Scopigno, a margine dell’evento ha parlato delle voci su Ivan Rakitic: “Abbiamo la rosa al completo e la consideriamo una delle più forti d’Europa. Siamo contenti dei nostri giocatori”.

Passo indietro, poi, per Paratici che è tornato su Inter-Juve: “Vincere a San Siro è stato importante. Il campionato è ancora lungo e l’Inter era e resta una delle principali contendenti allo Scudetto, ma abbiamo dimostrato, anche a noi stessi, chi siamo e che siamo in grado di essere protagonisti”.

Parole importanti anche per CR7, che resterà in bianconero: “Per noi è importantissimo, siamo felici di lui come lui lo è di noi. Non ho dubbi che possa restare sia al termine di questa che della prossima stagione”. Su Mandzukic ed Emre Can: “Anche se sembra che non se lo ricordi nessuno, abbiamo sempre avuto una o due pedine fuori dalla lista Champions. Escluderei l’arrivo di un terzino a gennaio”.