Paratici: “Sarri merita di stare alla Juventus. Lo Scudetto non sarebbe una liberazione delle critiche”

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara Juventus-Sampdoria, che può valere lo Scudetto per i bianconeri. Ecco le parole del dirigente bianconero:

Sarri è il protagonista della stagione della Juventus: “Sì, senz’altro è un protagonista. Mi ha fatto molto piacere ascoltare quello che ha detto Matteo Marani, ha una grande preparazione, ha elencato tutte cose molto vere che ha fatto Maurizio nella sua carriera, ha fatto una scalata incredibile, si è meritato questa posizione di allenatore della Juventus, ha fatto molto bene al Chelsea, ha fatto molto bene al Napoli e quindi è nel posto che si merita”.

A Paratici non piace definire questo eventuale scudetto come una liberazione dalle critiche:

“No, non ci piace, perchè noi sempre, ogni anno, quando arriviamo a questo punto – e tutti quelli che vinconos anno che quando arrivi a questo punto – è normale che tu abbia la voglia di arrivare all’obiettivo. Ci mancherebbe, siamo abituati ad avere critiche ogni anno, in tanti passaggi della stagione. Non è assolutamente una liberazione, ma una grande gioia, una grande soddisfazione, se arriverà, perchè logicamente le partite, soprattutto in questo momento del campionato sono strane, sono diverse, hanno meno logica di prima, quindi bisogna essere molto cauti, molto attenti, molto concentrati e piano piano arrivare all’obiettivo”.

Sarebbe un titolo straordinario per i bianconeri: “Intanto sono ancora 8, il nono va conquistato sul campo. Per il resto quando vinci un titolo è sempre qualcosa di straordinario, eccezionale, bisogna viverlo con il giusto entusiasmo come lo stiamo vivendo noi in questi giorni e speriamo di arrivare a dama”.

Foto: Paratici FOTO Twitter ufficiale Juve