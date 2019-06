Paratici: “Sarri era assolutamente la prima scelta della Juve. Su Rabiot…”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ha preso la parola in conferenza stampa nel giorno della presentazione ufficiale di Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo molto contenti che sia qui con noi, con lui abbiamo sottoscritto un contratto di durata triennale. La trattativa col Chelsea? Tra grandi club bisogna rispettare tempi e formalità, noi abbiamo avuto le idee chiare fin dall’inizio. Abbiamo scelto Sarri perché crediamo che sia il miglior allenatore per la Juventus in questo momento. Maurizio è stato sempre assolutamente la prima scelta. Cattiva informazione? Non siamo stati troppo a guardare all’esterno, ma solamente alla volontà di arrivare a Sarri. Pogba e Rabiot? Sono due grandi giocatori, a Pogba vogliamo molto bene, ci ha dato tanto ma è un giocatore del Manchester United. Su Rabiot facciamo la nostra corsa, come su tutti i giocatori che abbiamo in testa, ci siamo confrontati con Maurizio poi decideremo”, ha chiuso Paratici.

Foto: Twitter ufficiale Juventus