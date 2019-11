Paratici: “Sarri e Ronaldo si sono parlati, c’è feeling. Non abbiamo mai pensato a Gasperini”

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Atalanta. Su Sarri e Ronaldo: “Non c’è nessun problema, grande feeling. Si sono parlati, hanno deciso insieme per un fastidio da 15 gg di continuare un percorso, guarire ed allenarsi”. Sull’Atalanta: “Loro giocano a ritmi elevati ed un livello tecnico importante. Hanno un ritmo sostenuto e qualità tecnica importante. Non abbiamo mai pensato a Gasperini, la nostra scelta era Sarri e per fortuna siamo arrivati a lui. Sul mercato: “In questo momento abbiamo tre attaccanti ma anche trequartisti, possiamo giocare con due sistemi di gioco, crediamo di essere coperti a sufficienza.”

Foto: Mirror