Paratici: “Sarà un mercato di prestiti lunghi e scambi”

Intervistato da SKY Sport, il ds della Juventus, Fabio Paratici, ha anche parlato di come la crisi causata dal Coronavirus influirà sul calciomercato: “Qualche giorno fa ho detto che mi sarei immaginato un mercato stile NBA in futuro, vista che dopo questa emergenza la disponibilità economica non sarà la stessa. Nel mio percorso, studiando i vari sistemi calcistici e non, ho pensato che l’NBA possa essere un mercato da cui prendere ispirazione. Ovviamente il mercato NBA è totalmente diverso, è un mercato chiuso, c’è il draft, il salary cap. La Premier League ha iniziato a gestire i club inglesi in stile NBA, promuovendo il marchio Premier League in giro per il mondo. E per questo sono avvantaggiati. Sicuramente ci sarà meno disponibilità economica, vista l’emergenza. Sarà un mercato fatto di scambi e di prestiti lunghi. Esempio: se non puoi comprare una casa, vai in affitto. Tradotto, se non puoi acquistare un giocatore cerchi di “affittarlo” per un lungo periodo. Se si faranno degli scambi, il valore di mercato non cambierà. Nei salari dobbiamo stare attenti, mentre se vai ad acquistare un giocatore, il valore sarà sicuramente più basso. Taglio stipendi? È stato facile trovare un accordo, abbiamo dei grandi uomini che si sono resi subito disponibili. Agnelli è un grande presidente, ha un rapporto quotidiano con i giocatori che si fidano di lui. Il mercato sarà elastico e creativo. Guardiamo la quotidianità, ogni giorno cambia la visione, a seconda del bollettino siamo pessimisti oppure ottimisti. Prima pensi a una cosa, poi a un’altra, per il mercato sarà uguale. Potremmo anche ripetere la stagione 20-21 con la stessa squadra del 19-20.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC