Paratici: “Restiamo convinti della bontà del progetto Super Lega, era un’occasione unica”

Fabio Paratici, managing director della Football Area della Juventus, torna sull’argomento Super Lega ai microfoni di DAZN, poco prima della gara interna col Parma: “Queste 72 ore sono state uniche, noi pensiamo e rimaniamo convinti della bontà, dell’idea, del progetto. Io credo che sia stata un’occasione unica per cercare di dare una mano a tutta la piramide del calcio, a tutta la struttura. Era un aiuto, come tutti i cambiamenti necessitano di metabolizzare l’evento. Ricordo il passaggio della riforma della Champions non più solo per i vincenti: piano piano ci si è adattati. Noi abbiamo vissuto il cambiamento del nostro logo, che poi ha avuto successo. Come tutti i cambiamenti necessitava di un minimo di tempo per metabolizzarlo”.

Foto: Mirror