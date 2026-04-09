Paratici: “Quando Ferrari e Goretti sono venuti da me la Fiorentina aveva 6 punti. Speriamo di trattenere Kean”

09/04/2026 | 11:31:57

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha concesso un’intervista a Il Corriere della Sera. Queste le sue parole:

“Ho firmato un contratto lungo perché voglio vedere dieci ragazzi cresciuti qui dentro arrivare in prima squadra, e altri diventare comunque professionisti. Quando Ferrari e Goretti sono venuti a Londra era metà dicembre e la Fiorentina aveva 6 punti: ho subito detto che la classifica non mi preoccupava. Non nel senso che non fosse brutta, ma per la profondità del lavoro di cui parlavamo, e che la famiglia Commisso vuole sostenere con l’amore e la disponibilità che sono l’eredità di Rocco, un anno perso sarebbe stato rimediabile. E comunque non lo perderemo. Se riusciremo a trattenere Kean? Spero di sì, ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore. E aggiungo il nome di Fagioli, un centrocampista da Barcellona che gioca in Italia”.

Foto: sito Fiorentina