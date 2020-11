Paratici: “Pogba è del Manchester, è presto per parlare di obiettivi”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara in Champions League. Così il ds bianconero: “Pogba? Paul è del Manchester United, siamo alla sesta di campionato, alla terza di Champions ed è ancora troppo presto per pensare a obiettivi futuri. Al netto del fatto che gli vogliamo bene come agli altri ex. Lui è un grande giocatore ma è presto per parlare di obiettivi, siamo concentrati sulla costruzione di questa squadra e di questa stagione in corso. Il pubblico fa parte del nostro mondo, eravamo abituati a giocare con 70mila spettatori ora speriamo di averne 20mila, speriamo di tornare alla normalità al più presto. Ronaldo è un giocatore che può giocare con tutti, si muove molto. Può giocare con una punta fisica o di movimento come Morata.”

Foto: twitter Juve