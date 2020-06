Paratici: “Pjanic sarebbe andato via solo per il Barça. Arthur? Ottima operazione. Su Pirlo…”

Queste le parole di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ai microfoni di Sky Sport prima della partita di campionato contro il Genoa. “Il mercato è fatto di programmazione e di opportunità. Nello scambio Pjanic-Arthur c’è una buona parte di opportunità: è un ragazzo eccezionale, che per noi è stato molto importante. Quando c’è stata questa possibilità ci ha detto che stava benissimo alla Juve e l’unico club in cui sarebbe potuto andare per coronare la sua carriera è il Barcellona. Noi abbiamo trovato un giocatore che seguivamo da anni, da quando giocava in Brasile. E poi abbiamo realizzato un’ottima operazione a livello finanziario. Pirlo sulla panchina dell’Under 23? Tutto l’ambiente gli è rimasto legato. Detto questo, siamo ancora nel pieno di una stagione, la squadra deve giocare i playoff e ha conquistato un titolo storico, perché abbiamo lottato molto per far partire il progetto dell’Under 23, in cui crediamo molto. L’abbiamo portato avanti con grande fatica, perché è stato davvero difficile portare avanti una squadra di questo livello all’interno di una società di questo livello”, ha chiuso Paratici.

Foto: Twitter ufficiale Juve