Paratici: “Per Mandzukic stiamo valutando. Se lo riterrà opportuno, uscirà”

A pochi minuti dall’inizio di Juventus-Spal, il Chief Football Officer bianconero Fabio Paratici ha parlato delle situazioni di Mario Mandzukic ed Emre Can ai microfoni di Sky Sport: “Per Mandzukic stiamo valutando, anche lui deve farlo con la massima calma. È un grande giocatore ed è stato un valore aggiunto, un ragazzo speciale. Se riterrà opportuno uscire lo accontenteremo, altrimenti valuteremo altre soluzioni. Se le poche presenze di Can sono dovute a una scelta tecnica? Certo, non in questo campo non entriamo mai. Ma il mister lo apprezza e lui si sta allenando bene. Troverà spazio“.

Foto: twitter Juventus