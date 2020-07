Paratici: “Non mi aspettavo il ritorno di Buffon. Pirlo all’Under 23? Con lui legame forte”

Queste le parole di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, a pochi minuti dalla partita contro il Torino: “Buffon? Non mi aspettavo il suo ritorno ma quando c’è stata opportunità l’abbiamo colta. Siamo felici per Gigi, io sono anche un po’ di parte perché oltre che un nostro calciatore lo reputo anche un amico. Pirlo all’Under 23? Se guardiamo la storia della nostra Primavera da Marco Baroni a Fabio Grosso stanno allenando stabilmente in A e in B. Succedeva anche in passato, come con Gasperini. Abbiamo sempre mantenuto un grande legame con Andrea, adesso l’Under 23 sta giocandosi l’accesso alla B e non mi sembra il caso di commentare ulteriormente queste notizie. Lasciamoli tranquilli, hanno già raggiunto un traguardo storico e inaspettato per noi. Due anni sono pochissimi, siamo partiti da zero in un progetto in cui abbiamo creduto fortemente. Siamo stati criticati aspramente, ci è costata una fatica immane e siamo molto felici”.

Foto: Twitter ufficiale Juve