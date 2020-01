Paratici: “Non abbiamo bisogno di fare acquisti. Pjaca via? Valutiamo. Escludo la partenza di Rugani”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, prima della gara con la Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “De Ligt sta meglio, ha giocato tanto ad inizio stagione, comprese le partite in nazionale. Ha 19 anni, tutta questa pressione su di lui ha fatto sì che lui abbia giocato un buonissimo inizio di campionato, ma ora deve rifiatare. Poi tornerà ad essere il De Ligt che conosciamo”.

I rumors su Inter-Eriksen cambiano qualcosa nella corsa scudetto? “La corsa allo scudetto è complicata e comprende anche la Lazio, che sta facendo bene ed è forte, l’ha dimostrato contro di noi. L’Inter ha già comprato molti giocatori di grande livello quest’estate: Lukaku, Barella, Sensi, Sanchez. Ha fatto già investimenti importanti, se ne arriveranno altri non saremo sorpresi”.

In entrata non accadrà nulla? “Noi pensiamo di avere una rosa molto competitiva. Tutti voi avete detto per sei mesi che abbiamo troppi giocatori. E se ne abbiamo troppi mi sembra difficile che possano arrivarne altri”.

Sul titolo di campione d’inverno da conquistare: “Conta vincere alla fine. Oggi è una tappa importante, Roma-Juve è sempre una gara dura. Troviamo un ambiente carico, giocheremo questa gara pensando che sia una tappa importante ma non decisiva”.

In uscita dobbiamo aspettarci qualcosa, tipo Rugani o Pjaca via? “Per Pjaca stiamo valutando perché ha bisogno di giocare, visto che è stato fermo per un infortunio lungo. Stiamo valutando le varie possibilità, anche quella di restare con noi se non ci sarà una proposta che ci soddisfi a livello tecnico. Dobbiamo scegliere insieme al calciatore la squadra migliore per lui. Per Rugani, invece, escluderei una partenza, dobbiamo vedere anche ciò che accade con Chiellini. E’ un giocatore importante, ha giocato più di 100 partite con noi e ha vinto tanti trofei. Spesso lo dimentichiamo. Ha sempre giocato più del 50% delle gare. Non essendo troppo fashion, non andando sulle prime pagine dei giornali di gossip, non avendo i tatuaggi e parlando poco a volte penso che sia sottovalutato”.

