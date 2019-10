Paratici: “Nessuna rottura con Allegri, ma era giunto il momento di cambiare”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, nel corso della conferenza stampa è tornato sul divorzio da Massimiliano Allegri: “I risultati di Allegri sono stati ottimi e colgo anche io l’occasione per ringraziarlo per quanto ci ha dato in questi anni. Era giunto il momento di cambiare, cinque anni sono tanti nel calcio, eravamo soddisfatti, ma era il momento di cambiare per dare stimoli nuovi all’ambiente, ai calciatori, a tutti. Solo questo, nessun punto di rottura”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus