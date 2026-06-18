Paratici: “Ndour è al centro del progetto. Per sognare serve un club forte”

18/06/2026 | 12:30:27

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Ndour? È al centro del progetto della Fiorentina perché ha appena iniziato ed è in crescita. Ci mancherebbe altro che non fosse al centro del progetto. Deve confermarsi perché non possiamo beatificare o crocifiggere un giocatore dopo 12 partite. Serve equilibrio e tempo. Se non posso essere più chiaro con i tifosi? I sogni si possono fare quando si fanno fatti che possono farli realizzarli. Io non racconto favole che non posso promettere che succedono. Noi lavoriamo per far sì che a novembre qualcuno sogni. Ma per sognare innanzitutto serve un club forte: senza questo non si può fare nulla”.

Foto: sito Fiorentina