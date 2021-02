Paratici: “Morata è fuori forma, ha avuto vari problemi. Il suo valore non si discute”

Il ds della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato anche di Alvaro Morata ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida contro il Crotone: “Noi stiamo giocando moltissimo, è difficile per qualsiasi giocatore avere un rendimento costante in una stagione normale, figuriamoci in una come questa. Alvaro ha avuto prima un’influenza molto forte e ora un problema intestinale, rientri, stai fuori e perdi condizione. Il giocatore ha un valore che non si discute, la sua carriera parla per lui. Ora tornerà supportato da uno stato di forma che ci farà comodo nel resto della stagione, è la stessa questione di Dybala”.

Foto: Espn