Paratici: “Marotta all’Inter? Contenti per lui, un piacere rivederlo. Sul VAR, il mercato e Pogba…”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, a margine del Gran Galà del Calcio ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Campionato chiuso se vinciamo contro l’Inter? Assolutamente no. La Serie A è lunghissima. Guardiamo una partita per volta cercando di fare sempre la miglior prestazione possibile. Se giochiamo come sappiamo sicuramente i punti arriveranno, ma è troppo presto per guardare la classifica. Marotta da avversario? Un super in bocca al lupo a Beppe, siamo contenti che lui sia approdato in un grande club come l’Inter. Saremo avversari, ma umanamente e professionalmente gli dovrò sempre tantissimo. Sarà un piacere rivederlo. Il VAR in Champions? Sono molto contento che sarà utilizzato agli ottavi di finale di Champions League, credo che sia uno strumento molto importante. Il mercato lo gestiamo sempre insieme ad Allegri, il cui aiuto è molto importante per noi. Abbiamo una squadra competitiva, con grandi giocatori. Intanto ci godiamo questi perché non sempre sarà facile costruire una squadra di questo livello. Pogba? Un grande giocatore, a cui siamo affezionati. Ma oggi è del Manchester United e ripeto, pensiamo a goderci i nostri”.

Foto: ESPN