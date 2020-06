Paratici: “Lo scambio Pjanic-Arthur? Non è il momento di parlarne, vedremo cosa succederà”

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Juventus-Lecce, Fabio Paratici, ds bianconero, ha affrontato diversi argomenti: “In Italia siamo riusciti a mettere in discussione persino De Ligt, che a 19 anni è stato il miglior difensore della passata Champions League. Rabiot ha bisogno di ambientarsi, ma è un grande giocatore e penso che lo abbia dimostrato in tante partite. Poi ognuno ha le sue opinioni, ma per noi è un giocatore molto importante, per adesso e la Juventus del futuro. Lo scambio Pjanic-Arthur? Non è questo il momento e la sede per parlarne, oggi abbiamo una partita. Vedremo cosa succederà e, nel caso, vi spiegheremo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC