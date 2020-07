Paratici: “La squadra è unita attorno al mister, c’è sempre stato dialogo”

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha così parlato ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Milan-Juventus: “Higuaín e Rugani sono due giocatori che si presentano da soli, hanno giocato molte partite con noi negli ultimi anni e sono stati spesso decisivi. Siamo felici possano dimostrare il loro valore in questo scorcio di campionato. La squadra si è stretta attorno al mister dopo la sconfitta in finale? I giocatori hanno sempre avuto una grande relazione col mister, c’è sempre stato grande dialogo. È successo dopo la Coppa Italia, così come altre volte”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC