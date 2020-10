Paratici, la Roma non c’era. Ora l’opzione rinnovo con la Juve

Ieri sera vi avevamo raccontato come fossero minime, meglio dire inesistenti, le possibilità che Fabio Paratici diventasse il nuovo direttore sportivo della Roma. L’idea era figlia di rumors senza veri riscontri, come spesso accade. Paratici ha un ottimo rapporto con Fienga e il direttore sportivo giallorosso verrà scelto da Friedkin. Questo basta e avanza per rendere l’idea, senza andare troppo di fantasia. L’assemblea dei soci in casa Juve ha rafforzato la posizione di Federico Cherubini, con Paratici confermato dal presidente Agnelli. In attesa del possibile rinnovo, considerato che il contratto è in scadenza. Ma dopo aver ribadito che, anche in passato, i prolungamenti di Paratici sono arrivati in tarda primavera. Il direttore sportivo bianconero non è reduce da un anno semplice, ha commesso alcuni errori di valutazione e non è stato brillantissimo nelle cessioni. Ma la Roma non è stata mai un’opzione concreta, come ribadito dalle evoluzioni delle ultime ore.

Foto: Twitter Juventus