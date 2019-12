Paratici: “Inter prima? È solo un punto. Critiche a Buffon fastidiose. Problema CR7? Mi viene da ridere”

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio ai microfoni di Sky: “Stiamo facendo un ottimo campionato, è solo dicembre e l’Inter ha solamente un punto in più di noi. Siamo abituati ad avere pressioni, sappiamo di dover competere per vincere ogni torneo a cui partecipiamo”.

Tante critiche a Buffon.

“Ci infastidiscono. Lui, Bonucci, Barzagli e Chiellini solo eroi calcistici oltre che grandi persone. La giornata negativa, che capita molto raramente, è la dimostrazione che sono esseri umani. Queste sono critiche strumentalizzate e troppo cattive. Gigi è un’icona del calcio internazionale e una persona di enorme spessore”

Ronaldo un problema per la Juve?

“Mi viene da sorridere, sono altri i problemi. Stasera sarà qui, teneva a questo premio. Lui è uno ambizioso ed è venuto a dimostrare di essere il migliore anche qui. Noi pensavamo dovesse vincere anche il Pallone d’Oro. Alla Juventus nella prossima stagione? Certo, senza dubbio. Con una grande Champions sarà più vicino”.

Cosa dobbiamo aspettarci dal mercato?

“Non faremo niente in entrata, abbiamo una rosa molto competitiva. In uscita forse avremo Mandzukic, ci siamo presi questo lasso di tempo in modo che potesse scegliere con grande serenità. A tempo debito faremo le giuste valutazioni. Tonali? Un grandissimo giocatore. Faccio i complimenti anche a Turati per la prestazione di ieri, sono felice per lui”.

Foto: Mirror