Paratici: “Inter-Juve sempre impegnativa al di là di Conte. Dybala in campo? Niente di strano”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di San Siro contro l’Inter: “Conosco bene Conte, un grande professionista e un bravissimo allenatore. Io sono da dieci anni alla Juve, abbiamo giocato più di 20 Inter-Juve ed è sempre una partita impegnativa al di là di Conte. Dybala al posto di Higuain? Non è sorprendente. Dybala è il numero 10 della Juve, è un grande giocatore ed era appetito da grandi squadra. Higuain uguale, ha una media gol impressionante. Non c’è niente di strano. De Ligt? E’ un grande calciatore. Non dimentichiamoci che ha 19 anni, ogni tanto ci dimentichiamo di questo particolare. E’ già un grande giocatore, sicuramente avrà una crescita, si sta adattando bene. Non credo sia un problema per noi”, ha chiuso Paratici.

Foto: Twitter ufficiale Juventus