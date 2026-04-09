Paratici: “In campionato è necessario soffrire. A lavorare qui ti senti davvero al Real Madrid”

09/04/2026 | 11:26:08

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha concesso un’intervista a Il Corriere della Sera. Queste le sue parole:

“Ho detto ai giocatori che in campionato, per come si sono messe le cose quest’anno, è necessario soffrire. Lo spazio per godere è l’Europa. Attenzione, si può vincere in entrambe le situazioni. Ma è chiaro che il viaggio a Londra dal Crystal Palace restituisce ai ragazzi la dimensione del loro valore. Il centro sportivo paragonabile a quello del Real Madrid? È vero. E in un certo senso è stato un problema supplementare perché a lavorare qui ti senti davvero al Real, salvo bruschi risvegli alla domenica. Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi: quale punizione sarà mai passare qualche giorno qui dentro? Ma ne stiamo uscendo”.

Foto: sito Fiorentina