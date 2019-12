Paratici: “Il Lione? Facciamo un mezzo sorriso, ma la Champions è sempre difficile”

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato sul palco del Golden Boy 2019, dove ha ricevuto il premio di Best European Manager 2019. Queste le sue dichiarazioni: “Ringrazio la giuria per questo premio importante. De Ligt? L’anno scorso era stata una bella serata, abbiamo parlato con lui, non è stata la prima volta. Ma ha iniziato a respirare il cima della Juve e di Torino. Ringrazio la Juve e il presidente, così come i miei collaboratori che mi hanno supportato e sopportato. A cominciare da Nedved, Cherubini e tutto il gruppo dello scouting. Il Lione? Facciamo un mezzo sorriso, gli avversari potevano essere peggiori. Ma la Champions League è sempre difficile”, ha chiuso Paratici.

Foto: Twitter ufficiale Juventus