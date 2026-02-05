Paratici: “Ho scelto la Fiorentina quando aveva sei punti. Decisione coraggiosa, ora dobbiamo salvarci”

05/02/2026 | 13:12:14

Il nuovo ds della Fiorentina Fabio Paratici si è presentato in conferenza stampa al Viola Park: “Innanzitutto colgo l’occasione per ringraziare il presidente Rocco Commisso e Alessandro Ferrari che sono le persone che mi hanno scelto. Un saluto anche a Joseph e Catherine. Ringrazio anche il Tottenham che mi ha dato l’opportunità di vivere 5 anni meravigliosi in Premier League, aspettandomi anche in momenti difficili. La Fiorentina mi sta regalando una grande opportunità. o ho deciso il 15 dicembre, con la Fiorentina che aveva sei punti. Poteva sembrare una scelta da incosciente ma invece è stata coraggiosa. Perché ho valutato le varie motivazioni per cui l’ho fatta. Ho pensato che la Fiorentina ha una grande e seria proprietà. Ha infrastrutture di livello unico nel mondo e un team di persone con cui mi sono sentito in simbiosi. La città ha un brand internazionale e so quanto contino queste cose essendo stato in Premier. E’ un grande “challenge” nella mia vita lavorativa. Firenze e la Fiorentina meritano altri tipi di livelli, rispetto a quelli attuali. Adesso dobbiamo affrontare la realtà e accettare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato, soffrire e salvarci. Tutto l’ambiente deve capire che da oggi al 24 maggio si deve stare ben concentrati e cattivi per uscire da questa situazione”.

foto x fiorentina