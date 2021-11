Paratici: “Ho ritrovato il Conte di sempre. Crediamo molto che si possa fare qualcosa di importante”

Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky: “Ho ritrovato l’Antonio Conte di sempre, molto voglioso, con grande passione, voglia di iniziare. Lo conosciamo molto bene, è passionale, come si è trovato qui nei primi due anni al Chelsea, si troverà anche al Tottenham qui con noi. Lui dove è andato ha vinto, ogni club ha il suo dna, questo è un club straordinario, grandissimo, con potenzialità enormi. Credo ci sia tutto per potere fare bene, competere per vincere, come in tutte le cose bisogna avere pazienza per costruire, siamo qui per questo. Crediamo molto che si possa fare qualcosa di importante”.

FOTO: Twitter Tottenham