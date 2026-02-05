Paratici: “Ho firmato un contratto di quattro anni e mezzo senza clausole. Sono io che ho dovuto convincere Commisso”

05/02/2026 | 13:17:54

Fabio Paratici ha parlato così in conferenza stampa al Viola Park, presentandosi da nuovo ds della Fiorentina: “Io ho firmato 4 anni e mezzo sapendo esattamente quanti punti aveva la squadra. Assolutamente non c’è nessuna clausola. Sarebbe molto lontano dal mio essere. Commisso non mi doveva convincere, ero io che dovevo convincere lui a prendermi. Era una persona di grande livello. Quando Ferrari mi ha spiegato il progetto, io ho pensato alle opportunità che avevo ma – ripeto – Commisso non ha dovuto convincermi. La città porta con sé un brand di bellezza in giro per il mondo e la squadra deve rappresentare la città. A me piace l’alto livello di critica, sono stato abituato nei miei club ad avere pressioni e a me piace molto. Io mi immagino una Fiorentina che venga costruita piano piano, in fasi e in momenti. Ad oggi dobbiamo essere realisti e stare sul pezzo per uscire da questa situazione. La Viola del futuro mi immagino sia una squadra attrattiva, bella da vedere, stimolante per i tifosi, aggressiva e internazionale”.

Foto: sito Fiorentina