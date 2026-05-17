Paratici: “Gli attestati di stima mi fanno piacere, ma penso al presente e al futuro della Fiorentina”

17/05/2026 | 11:28:28

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato a Sky prima di Juventus-Fiorentina: “L’accoglienza non è mai scontata. Devo ringraziare tutta la Juventus per quello che ha fatto per me, per la maia famiglia. Sono stati 11 anni meravigliosi, condivisi con persone incredibili e di riferimento. E’ la prima volta che torno e non nascondo un po’ di emozione. Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmela cambiare? Se mi aveste visto in questi mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina del presente e del futuro. Gli attestati di stima mi fanno piacere ma questo non significa che si debba cambiare”.

foto x fiorentina