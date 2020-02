Paratici: “Finora raggiunti gli obiettivi prefissati, ora arriva il bello e non siamo preoccupati”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della gara con la Spal: “Siamo agli ottavi di finale di Champions, in semifinale di Coppa Italia e primi in campionato. Ce la giochiamo su tutti i fronti, direi che in questo momento abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Adesso arriva il bello. Abbiamo disputato delle ottime gare, così come alcune partite meno buone. È normale, dipende da tanti fattori come il valore degli avversari o le condizioni fisiche dei giocatori. In questo periodo, storicamente, è sempre successo lo stesso. Non ci preoccupiamo, siamo consapevoli del momento che stiamo vivendo e felici di viverlo nel miglior modo possibile”.