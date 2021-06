Paratici, falsa partenza: deve dimenticare la Juve e fare grandi gli Spurs

Fabio Paratici non si è presentato benissimo in casa Tottenham. C’era un accordo di massima con Paulo Fonseca, è stato fatto saltare e le motivazioni sono incomprensibili. Non ci fidiamo di chi riporta cose poi non corrispondenti al vero tanto per fare da parafulmine, preferiamo dire che Fonseca non l’ha presa benissimo. A quel punto Paratici ha provato l’inseguimento Gattuso, puntando sulla rottura con la Fiorentina, ma ha preso un palo pieno. Nessuno discute Paratici, ma dopo il bellissimo ciclo con la Juve (ultime due stagioni, pieni di errori, a parte), deve dimenticare il bianconero e fare grandi gli Spurs. La partenza non è stata da tramandare ai posteri. Anzi, è stata una falsa partenza.

Foto: Mirror