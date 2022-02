Paratici: “Ecco perché il Tottenham ha scelto Bentancur e Kulusevski”

Al termine del mercato invernale, parla il Managing Director Football del Tottenham, Fabio Paratici, sul sito ufficiale degli Spurs: “Fare il mercatro a gennaio è completamente diverso rispetto a quello estivo. In questa sessione si tratta di opportunità. Prendere calciatori come Bentancur e Kulusevski vuol dire prendere dei profili giovani, con esperienza e che, comunque, dovremo continuare a far crescere. Entrambi giocano nelle rispettive nazionali. Bentancur arriva quasi a 200 gare con la Juventus mentre Kulusevski si avvicina alle 100 gare. Sono certo che in questo contesto, con questo allenatore e con la squadra, entrambi potranno mogliorare molto. Bentancur è un centrocampista da box to box, al quale ci si può fare affidamento. Kulusevski è di grande prospettiva, nonostante abbia 10 gol e 10 assist in bianconero, ma è comunque pronto per giocare.”

FOTO: Twitter Tottenham