Paratici: “E’ bello essere tornato, ora ci sarà da soffrire per la salvezza”

07/02/2026 | 20:37:17

Il nuovo ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato a DAZN prima della sfida al Torino:”È bello essere tornato. Sono belle serate quelle di calcio, una nuova vecchia sensazione, cerco di godermela appieno e di viverla al 100%. Confronto con la squadra? Non dovevo dirgli troppe cose perché abbiamo un allenatore bravissimo, la mia è stata solo una presentazione ma essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di troppi consigli. L’unica cosa che gli ho detto è che dovremo stare qui e soffrire perché da queste situazioni non esci neanche con un mese di buone prestazioni, dobbiamo restare concentrati e portare a casa l’obiettivo che è la salvezza della Fiorentina”.

Foto: sito Fiorentina