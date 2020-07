Paratici: “Dybala? Valutiamo di giorno in giorno. Una partita non può cambiare valutazioni di 13-14 mesi”

Il ds della Juventus, Paratici, ha parlato ai microfoni di DAZN a proposito di Paulo Dybala. Ecco le sue parole: “La situazione di Dybala va valutata di giorno in giorno, è un piccolo fastidio muscolare, bisogna vedere come evolverà. Affrontiamo una stagione e mezzo, una partita non può cambiare valutazioni di 13-14 mesi. Siamo concentrati su queste due partite di campionato”.

FOTO: Mirror