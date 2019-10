Paratici: “Dybala non è un problema. Mandzukic? Sceglieremo la soluzione migliore”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen: “Le gare che faremo in Champions saranno dure con un livello fisico e tecnico alto, ma noi siamo pronti. Grande stadio, terreno di gioco perfetto, grandi giocatori: siamo contenti di giocare partite così. Dybala? Siamo all’inizio della stagione. Dybala è arrivato il 7 agosto da noi, quindi ha fatto una preparazione non completa, ma è un grande giocatore. E’ il numero 10 della Juve e lo dimostra in ogni partita. Non è un problema lui, come non lo è Rabiot e come non lo è Bernardeschi che in queste serate ha fatto grandi partite. Siamo fiduciosi. Abbiamo un’ottima rosa, un ottimo staff e un ottimo allenatore. Siamo pronti per giocare questa Champions. Mandzukic? Eravamo d’accordo con lui di aspettare questa possibilità che c’era di andare in Qatar. Ora parleremo con lui per scegliere la miglior soluzione possibile per andare avanti. Sarà a disposizione. Certo. Parleremo con lui per trovare la miglior soluzione possibile per tutti. C’è il Qatar, ci sono altre soluzioni”.

Foto: sito ufficiale Juventus