Paratici: “Dybala il colpo più rischioso, con Ronaldo trattativa rapida. Sono molto affezionato all’affare Barzagli”

Nel corso della conferenza stampa d’addio, Fabio Paratici ha ripercorso alcune delle trattativa fatte per la Juventus. “La trattativa Ronaldo è stata veloce e diretta. Non ha avuto tanti momenti di impasse. Quando hai a che fare con questo tipo di campioni loro sono molti decisi, quando hai a che fare con Real Madrid e Juventus c’è gente molto capace, quindi ci sono pochi intoppi. . Dybala è un grandissimo giocatore che ha dato tantissimo alla Juventus e sono uno dei maggiori responsabili che lui sia venuti alla Juventus. Penso sia stato l’acquisto più rischioso, perché è stato un giocatore giovane pagato 40 milioni dal Palermo Io sono legato a tutti i giocatori che ho portato, trattato. Cherubini sa bene quanto io mi arrabbi se non riusciamo a portare un giocatore di 15 anni. Se devo dirne uno dico Barzagli, che è stato con noi tanti anni ed è stato quello più sottovalutato. Noi sappiamo il valore del giocatore e della persona”.

FOTO: Mirror