Paratici: “Dybala? Escludo la cessione. Su Sarri, Chiellini e il mercato…”

Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus, ha parlato poco prima della sfida contro il Napoli toccando vari temi. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Credo che la Juventus abbia con Sarri un grande allenatore, ma che anche con i precedenti allenatori abbia fatto un buon lavoro. Chiellini e mercato? Ci dispiace per Giorgio per la persona che è, l’importanza nel club, ma siamo attrezzati, abbiamo giocatori e persone preposte a sostituirlo. Per tutte le squadre il mercato non è solo programmazione ma anche opportunità in entrata ed uscita. Vediamo cosa succede anche oggi il City ha forse perso Laporte. Siamo tranquilli. Le opportunità in entrata ed uscita ci sono sempre. Se non ci saranno rimarremo così. Dybala? Possiamo escludere che Dybala possa uscire in questa sessione. La foto di Paulo per Chiellini testimonia che la Juve è un grande gruppo di persone e questo ci fa molto piacere. Aspetto umano dei giocatori della Juve? Mi fa piacere, credo che lo si dica poco, avere anima, legame tra le persone, questa squadra vince da otto anni ed ha sempre motivazione, chi esce parla bene di noi, vuole tornare, qui ci sono persone speciali. È tornato Gigi, Leo è tornato, sono miei eroi, questa gente che ha sempre portato molto al club, Lichtsteiner, Marchisio, Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci aspetto importante, 3000 giorni che siamo primi in classifica, sono sempre i primi ad allenarsi ed ultimi ad andare via”.

Foto: Juventus Twitter