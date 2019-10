Paratici: “Dybala? Attenti alle opportunità sia in entrata che in uscita”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ha risposto alle domande degli azionisti bianconeri nell’assemblea odierna. Il dirigente bianconero ha parlato anche del futuro di Dybala: “I rinnovi degli ultra 30enni? Pensiamo che siano utili all’equilibrio della squadra. Abbiamo 7-8 giocatori dai 30 anni in su. Per essere competitivi ad un certo livello serve anche un contributo di esperienza e in questi anni questa politica ci ha dato ragione. Parametri zero? Dal 2011 abbiamo acquistato diversi parametri zero: Pirlo, Pogba, Llorente, Coman, Khedira, Neto, Dani Alves, Emre Can, Ramsey e Rabiot. Hanno giocato numerose gare e in alcuni casi hanno portato numerose plusvalenze. Dybala? Dobbiamo essere attenti alle opportunità in entrata e in uscita, essere attenti e fare le giuste valutazioni, vale per Dybala e gli altri giocatori. Il livello della nostra rosa è cresciuto. In generale ci sono meno calciatori nel mondo che possono giocare nella nostra squadra, anche italiani. Questo è semplice da capire”, ha chiuso Paratici.

Foto: Twitter ufficiale Juventus