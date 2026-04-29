Paratici: “Dovremmo sentirci responsabili del momento che sta attraversando il calcio italiano”

29/04/2026 | 18:15:44

Intervenuto all’Arena Civica di Milano, Fabio Paratici ha parlato così del momento del calcio italiano. “Io dico sempre che i nostri calciatori nella base non sono inferiori a quelli degli altri paesi, ma dipende da come li formiamo e come li alleniamo. In Spagna e Portogallo formano continuamente giocatori, la differenza evidentemente è in quello che facciamo. Dovremmo sentirci tutti più responsabili di quello che sta attraversando il calcio italiano, aldilà di quanto accaduto nelle qualificazioni Mondiali ad esempio segnalo che abbiamo pochi giocatori nella Premier League che è l’Nba del calcio. Portgallo e Olanda ne hanno di più”.

Foto: sito Fiorentina