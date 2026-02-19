Paratici: “Dobbiamo dividere l’Europa dal campionato. Mercato? Volevamo creare la miglior rosa possibile”

19/02/2026 | 20:37:00

Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport: “Viviamo un momento delicato, ma dobbiamo dividere l’Europa dal campionato. Giochiamo ogni partita per ottenere il massimo. Stasera diamo un grande segnale di esempio e di stimolo per il settore giovanile, tredici calciatori presenti qui in Polonia escono dal nostro settore giovanile, giochiamo con nove italiani e quattro dei cinque giocatori del reparto difensivo si sono formati nel nostro club. Cerchiamo di costruire una squadra funzionale a quello che l’allenatore vuole mettere in mostra. Si voleva passare da una difesa a tre a una a quattro. Il pensiero è stato questo, solo in parte mio perché ero ancora al Tottenham: si è cercato di creare la miglior rosa possibile in base a ciò che il mister vuole mettere in pratica”.

