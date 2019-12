Paratici: “Cristiano Ronaldo resterà. Mihajlovic? E’ stato a un passo dalla panchina della Juve”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Tanti i temi trattati, dal futuro di Cristiano Ronaldo a Maurizio Sarri: “Lo abbiamo scelto perché negli anni precedenti ci aveva colpito con il Napoli e avevamo provato sulla nostra pelle quanto fosse bravo. Poi ha mostrato grande calcio anche in un ambiente difficile come il Chelsea in Premier League. Non è facile da straniero in un altro calcio e lui è arrivato terzo in Premier e ha vinto l’Europa League. Il mix di queste cose ci ha spinto a considerarlo l’allenatore ideale della Juventus, fin dall’inizio. E’ stata la nostra prima idea“.

Futuro Cristiano Ronaldo

“Cristiano Ronaldo resterà alla Juve, su questo non ci sono dubbi. Ha passato un momento difficile per il problema al ginocchio, però sta tornando al top. La sua presenza ha migliorato tutto il nostro club”.

Sinisa Mihajlovic

“Molto bello rivederlo in panchina, un sollievo. Sono amico di Sinisa, molto amico. E vi confesso che è stato molto, ma molto vicino a essere l’allenatore della Juventus, anche se non vi rivelerò esattamente quando. E’ un guerriero, lo sapevo, adesso ne ho avuto un’altra conferma”.

