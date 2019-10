Paratici: “CR7 è probabilmente il più grande della storia. Mandzukic? Aperti a ogni soluzione”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Champions contro la Lokomotiv Mosca. Ecco le sue parole: “Ronaldo? Cristiano è il più grande giocatore del mondo, probabilmente il più grande della storia per quello che ha vinto e per i record che ha battuto. Ha entusiasmato e voglia di allenarsi sopra ogni tipo di aspettativa. Mandzukic? Stiamo parlando con lui per cercare la miglior soluzione possibile. Rimaniamo aperti a qualsiasi soluzione: quella che stia qui o quella che vada via”, ha chiuso Paratici.

Foto: Twitter ufficiale Juventus