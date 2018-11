Paratici: “CR7 è il giocatore più forte della storia del calcio. Marotta? Dimostrerà il suo valore anche all’Inter”

Intervistato da Sky Sport, Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato di Cristiano Ronaldo nel prepartita di Juventus-Spal: “Ronaldo? Come giocatore non si discute, solo un folle lo può fare. Ritengo sia il più forte al mondo e il più importante della storia del calcio, lo vedo sereno, mi sembra strano non possa vincere il Pallone d’Oro dopo 15 gol molti decisivi, ne sappiamo qualcosa”. Su Marotta all’Inter: “A Marotta sono molto legato personalmente è un grande dirigente e lo dimostrerà anche all’Inter”.

Foto: juventus.com