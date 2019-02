Paratici conferma: “Rugani rinnoverà”. E noi il 2 novembre…

Daniele Rugani e la Juve, lo scorso 2 novembre vi avevamo anticipato come il club bianconero avesse raggiunto gli accordi per il rinnovo con adeguamento (con i bonus il difensore arriverebbe a guadagnare una cifra vicina ai 3,5 milioni all’anno) del centrale classe ’94. Poi, qualche giorno fa, vi abbiamo raccontato che presto (dopo la chiusura del mercato) ci sarebbe stato l’incontro per la firma. Il tutto confermato dalle parole di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “Se Rugani rinnova? Sì, siamo felici di poterci legare per lungo tempo”. Poi anche una battuta su Dybala: “Paulo in panchina? E’ una scelta tecnica, Paulo ha fatto un piccolo errore ed ha chiesto scusa. Nulla di strano”.

Foto: sito ufficiale Juventus