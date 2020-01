Paratici conferma: “Pjaca al Cagliari, ecco i dettagli. Mercato? Abbiamo una rosa competitiva”

Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Roma. Il direttore sportivo della Juve ha confermato l’imminente trasferimento di Pjaca al Cagliari: “Siamo molto vicini. Pjaca non era disponibile fino ad ottobre-novembre, quindi non è stato potuto trasferire nel mercato estivo. Si è preparato con noi, è a disposizione da due mesi, viene in panchina e si allena bene. Siamo felici di aver trovato una società importante come il Cagliari che possa dargli l’opportunità di giocare e rimettersi in mostra. Sarà un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a favore del Cagliari. Mercato? Abbiamo una rosa che reputiamo molto competitiva e il mister cerca di sfruttarla nel migliore dei modi”, ha chiuso Paratici.

Foto: sito ufficiale Juve