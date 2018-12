Paratici: “Champions, obiettivo primo posto. L’Inter? Ha dimostrato che…”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions contro lo Young Boys: “Il terreno sintetico? È strano giocare in Champions in un impianto del genere, ma non dobbiamo pensare troppo al campo, dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portare a casa i tre punti. Giochiamo non guardando le classifiche ma alla nostra prestazione, cercando sempre di migliorarci. Come ha dimostrato l’Inter, sembrava scontato, ma la Champions è sempre difficile. In questi anni abbiamo fatto grandi Champions facendo bene anche in campionato, ma è una competizione che ti costa molta fatica. Ci teniamo al primo posto, dobbiamo fare la miglior gara possibile. Vanno i campo gli undici che il mister ha giudicato migliori negli ultimi giorni”.

Foto: sito ufficiale Juventus