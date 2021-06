Fabio Paratici, managing director della football area della Juventus, si congederà quest’oggi, alle ore 14, in una conferenza stampa d’addio dove parteciperà anche il presidente della Juve Andrea Agnelli. Il contratto del dirigente bianconero, come comunicato alcune settimane fa dalla stessa società, non sarà rinnovato. Per Paratici si prospetta un futuro lontano dall’Italia.

FOTO: Twitter Juve