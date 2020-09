Paratici a tutto campo: “Suarez, Dzeko e Morata, vi spiego tutto”

Fabio Paratici, ds della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della gara contro la Roma, valida per la seconda giornata di Serie A. Queste le sue parole: “Suarez? Siamo serenissimi. Nessuna leggerezza, si è verificata l’opportunità che si liberasse dal Barcellona e abbiamo agito nella totale trasparenza e nel rispetto delle regole. Dzeko? Mi sembra strano che sia il primo caso in cui si parla più di un mancato arrivo che del calciatore che ci ha raggiunto. Ripeto: il mercato è fatto di opportunità, la bravura è quella di essere elastici e creativi. Abbiamo cercato di acquistare Morata prima, ma l’Atletico non sbloccava la situazione prestito. Siamo andati avanti con Dzeko, probabilmente se le cose con Milik fossero andate come dovevano andare sarebbe arrivato Dzeko. Adesso siamo felici di avere qua Alvaro, si sposa con le nostre esigenze.”

Foto: twitter Juve