Paratici :”Vanoli non è in discussione”

25/10/2026 | 12:39:04

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Inter, valida per l’ottava giornata di Serie A. Il dirigente viola ha affrontato il momento della squadra, la posizione di Paolo Vanoli e le possibili strategie di mercato, soffermandosi anche sulla situazione di Dodò.“La vicinanza della società aiuta il mister e tutto lo staff tecnico. Siamo tutti vicini a lui per cercare di aiutarlo”, ha dichiarato Paratici. Il dirigente ha poi analizzato il rendimento della squadra nelle ultime settimane: “In quattro partite di campionato ha fatto quattro punti, anche contro squadre importanti. Bisogna dare un’occhiata anche al calendario e agli episodi”.Sul mercato di gennaio, Paratici ha chiarito la posizione della Fiorentina: “Pensare a gennaio no, abbiamo talento non solo offensivo ma anche difensivo”. Il direttore sportivo ha ribadito la volontà di proseguire il percorso intrapreso, pur consapevole delle difficoltà: “Abbiamo intrapreso un percorso molto chiaro, sapendo di trovare difficoltà perché è un po’ diverso”.Infine, spazio alla situazione di Dodò, finito al centro delle valutazioni dopo le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione. “È molto chiara e lo è sempre stata. A fine campionato aveva la legittima ambizione di trovare una soluzione diversa da quella della Fiorentina, noi eravamo disponibili in caso di offerta valida: non c’è stata e questo ha portato a lui un po’ di difficoltà nell’approccio alla nuova stagione”.Paratici ha comunque sottolineato la situazione attuale del brasiliano: “Adesso si allena benissimo, è nella rosa e fin quando ci sarà sarà valutato come uno della rosa”.

Foto: sito Fiorentina